Трофей уже ждет своего обладателя: как кубок Чемпионов приехал на "Олимпийский" (видео)
21:23, 26 мая 2018Футбол
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Главный трофей турнира уже на арене.
Иллюстрация \ REUTERS
Кубок чемпионов уже ждет своего обладателя на "Олимпийском". Главный трофей Лиги чемпионов уже приехал на стадион. Видео этого эпизода разместили на официальной странице турнира в соцсети.
Напомним, что финал самого престижного клубного турнира Европы между "Реалом" и "Ливерпулем" начнется 26 мая 2018 года в 21:45 по киевскому времени. УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча.
🙌 @JARiiseOfficial brings the 🏆 to the #UCLfinal in style!— #UCLfinal (@ChampionsLeague) 26 травня 2018 р.
Excited?!@UCL@Nissanpic.twitter.com/MIphiS80xM
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