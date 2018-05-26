Трофей уже ждет своего обладателя: как кубок Чемпионов приехал на "Олимпийский" (видео)

21:23, 26 мая 2018
Футбол
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Иллюстрация \ REUTERS

Кубок чемпионов уже ждет своего обладателя на "Олимпийском". Главный трофей Лиги чемпионов уже приехал на стадион. Видео этого эпизода разместили на официальной странице турнира в соцсети.

Напомним, что финал самого престижного клубного турнира Европы между "Реалом" и "Ливерпулем" начнется 26 мая 2018 года в 21:45 по киевскому времени. УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча.

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Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
Теги: #Киев#Лига чемпионов