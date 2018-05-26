Трофей уже ждет своего обладателя: как кубок Чемпионов приехал на "Олимпийский" (видео)

Главный трофей турнира уже на арене.

Кубок чемпионов уже ждет своего обладателя на "Олимпийском". Главный трофей Лиги чемпионов уже приехал на стадион. Видео этого эпизода разместили на официальной странице турнира в соцсети.

Напомним, что финал самого престижного клубного турнира Европы между "Реалом" и "Ливерпулем" начнется 26 мая 2018 года в 21:45 по киевскому времени. УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча.