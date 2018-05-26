Сотни фанатов Ливерпуля не смогут попасть на финал ЛЧ - рейсы отменены

В клубе им предлагают возвратить стоимость билетов на матч, также им вернут стоимость авиабилетов.

"Ливерпуль" предлагает компенсировать стоимость билетов фанатам, которые купили их на финал Лиги чемпионов с "Реалом", но не смогли прилететь в столицу Украины.

Сотни фанатов не попадут на матч, потому что их рейсы отменены, сообщает ТСН Проспорт.

В четверг, 24 июня, три рейса от компании World Choice Sport были отменены. Компания объяснила это тем, что аэропорт "Борисполь" не смог выделить время на приземление самолетов.

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Организация компенсирует все деньги тем, кто не смог улететь в Киев. Претендовать на возмещение могут пассажиры, которые бронировали авиабилеты ET8704, ET8706 и ET8700.

Напомним, ранее World Choice Sport и "Борисполь" не могли договориться относительно размера самолетов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве состоится финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся испанский "Реал" (Мадрид) и английский "Ливерпуль". Начало игры на НСК "Олимпийский" в 21.45 по киевскому времени.