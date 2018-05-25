Кличко: дело об избиении фанатов "Ливерпуля" должно быть "доведено до суда"

По факту драки было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Групповое хулиганство").

Городской голова Киева Виталий Кличко назвал избиение фанов британского «Ливерпуля» в одном из столичных кафе провокацией и выразил надежду, что инициаторы столкновения, которые напали на болельщиков, будут наказаны.

Об этом Виталий Кличко заявил журналистам после открытия обновленного парка «Владимирская горка», передает пресс-служба КГГА.

Читайте такжеБолельщик Ливерпуля: на нас напали, как стая собак

«Я уверен, что вчерашняя стычка – это провокация. Убежден, что правоохранители сделают соответствующие выводы, чтобы предупреждать такие возмутительные случаи. Нескольких из нападавших, я знаю, задержали. И следствие должно быть оперативным и открытым, а дело – доведено до суда. Чтобы все понимали, что такие провокации не останутся безнаказанными!» – подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН, накануне, 24 мая, в Киеве в заведении на ул. Большой Васильковской было совершено нападение на болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль", которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги чемпионов. Сообщалось, что группа из 20 хулиганов в масках бросала в английских фанатов столы и стулья, болельщики получили порезы и раны головы и шеи.

По этому факту полиция задержала двух человек, однако после доставки в отделение те отказались комментировать свои действия. В свою очередь потерпевшие не стали писать заявления. В итоге в отношении двух нарушителей составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

Впоследствии в пресс-службе столичной полиции сообщили, что по факту драки было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Групповое хулиганство"). Обстоятельства и участников инцидента устанавливают.