На финале женской ЛЧ болельщики развернули баннер украинского Симферополя

19:26, 24 мая 2018
Футбол
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Украинские фанаты на финале Лиги чемпионов не щабывают про оккупированный Симферополь / LB.ua

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского проходит финальный матч женской Лиги чемпионов, на котором болельщики развернули баннер Simferopol в желто-голубых цыетах национального флага Украины.

Баннер находится в одном из центральных секторов стадиона, сообщает корреспондент УНИАН.

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18-тысячный стадион "Динамо" практически заполнен, при этом значительную часть болельщиков составляют украинские фанаты, но есть и группы фанатов из французского Лиона и немецкого Вольфсбурга соответственно.

Маьч начался в 19.00. На данный момент идет середина первого тайма, счет 0:0.

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Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
Теги: #Симферополь#финал Лиги чемпионов в Киеве