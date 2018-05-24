На финале женской ЛЧ болельщики развернули баннер украинского Симферополя
19:26, 24 мая 2018Футбол
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Баннер размещен в одном из центральных секторов стадиона Динамо им. Валерия Лобановского.
Украинские фанаты на финале Лиги чемпионов не щабывают про оккупированный Симферополь / LB.ua
В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского проходит финальный матч женской Лиги чемпионов, на котором болельщики развернули баннер Simferopol в желто-голубых цыетах национального флага Украины.
Баннер находится в одном из центральных секторов стадиона, сообщает корреспондент УНИАН.
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18-тысячный стадион "Динамо" практически заполнен, при этом значительную часть болельщиков составляют украинские фанаты, но есть и группы фанатов из французского Лиона и немецкого Вольфсбурга соответственно.
Маьч начался в 19.00. На данный момент идет середина первого тайма, счет 0:0.
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