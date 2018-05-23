В СБУ назвали фейком сообщения от имени ИГИЛ о терактах во время финала Лиги чемпионов

В ведомстве призвали журналистов не распространять «сомнительные сообщения от иностранных таблоидов, придуманные за поребриком».

В Службе безопасности Украины назвали «информационным вбросом» сообщения в социальных сетях от якобы террористической организации Исламское Государство о террористических атаках во время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Киеве.

Как написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, в одной из социальных сетей появились сообщения от имени террористической организации Исламское Государство о якобы запланированных на 26 мая в Киеве терактах во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА.

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По ее словам, эксперты СБУ, исследовав эти сообщения, установили, что они размещались с аккаунтов, которые не имеют отношения к Исламскому Государству. «Мы считаем, что информационный «вброс» был сделан с единственной целью - запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины. СБУ делает все от нее зависящее, чтобы праздник футбола прошел мирно и спокойно», - подчеркнула она.

Также Гитлянская призвала журналистов не распространять «сомнительные сообщения от иностранных таблоидов, придуманные «за поребриком».

Напомним, ранее издание The Sun опубликовало информацию, что болельщики "Реала" и "Ливерпуля" стали объектами угроз со стороны террористических формирований организации ИГИЛ.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин состоится 26 мая в 21.45 на НСК «Олимпийский». В финал вышли ФК «Ливерпуль» и ФК «Реал Мадрид».

В финале Лиги чемпионов среди женщин, который пройдет 24 мая в 19.00 на стадионе им. Валерия Лобановского, встретятся ФК «Вольсбург» и ФК «Лион».

В КГГА прогнозируют, что в связи с проведением финальных матчей Лиги чемпионов в Киев прибудут около 100 тысяч туристов, в том числе 50 тысяч болельщиков.

В Госпогранслужбы, между тем, прогнозируют прибытиея в Украину не менее 30 тысяч фанатов и гостей спортивного праздника, а больше всего болельщиков ожидается из Англии и Испании, Германии и Франции.