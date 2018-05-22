35 украинских футбольных клубов подозреваются в организации договорных матчей

Облава на организаторов договорных матчей действительно оказалась массовой.

35 украинских футбольных клубов подозреваются в организации матчей с заранее фиксированным исходом - "договорняков".

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники Football Hub.

Какие именно чемпионаты представляют эти клубы — не уточняется.

Однако сегодня журналист Артем Франков заявил, что обыски начали проводиться у представителей Первой лиги, сообщает SportArena.

Ранее утром информировалось о массовой облаве на организаторов договорных матчей. Известно, что правоохранительные органы провели более 50 обысков в девяти областях Украины.

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Среди них — экс-тренер Мариуполя Александр Севидов и Руслан Забранский, работающий с МФК Николаев. Под подозрением также арбитры Евгений и Виктор Арановский, Александр Павлюк и Александр Сахно.

При этом бывший наставник приазовцев в комментарии Sport Arena подчеркнул, что не может подтвердить информацию насчет обысков. А вот главный тренер Николаева отрицает сам факт проведения следственных мероприятий.

Ранее сообщалось о пресс-конференции в МВД, которая состоится сегодня днем. В ходе нее правоохранительные органы расскажут детали массовой облавы на организаторов договорных матчей.