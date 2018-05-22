Перед финалом ЛЧ в Киеве демонтировали баннеры с логотипом Газпрома

14:01, 22 мая 2018
Футбол
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На улицах Киева не будет баннеров с логотипом Газпрома / facebook.com

Главный представитель в вопросах подготовки к Финалу Лиги чемпионов в Киевской городской государственной адміністрации Андрей Мирошниченко сообщил, что в Киеве демонтировали баннер с логотипом «Газпрома».

«Массовые акции протеста, акты вандализма и граффити шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА о невозможности использования логотипов «Газпрома» даже в качестве информации о партнерах Лиги Чемпионов. Все убрано. Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание», – сообщил Мирошниченко на своей странице в Facebook.

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Ранее власти города, ссылаясь на недовольство жителей столицы, обещала не размещать баннеры с логотипом «Газпрома» на улицах города и в фан-зоне, планировалось показать его только на стадионе «Олимпийский».

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Теги: #Лига чемпионов#фан-зона Лиги чемпионов