Более 2 тысяч болельщиков Реала вернули билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве

Болельщиков пугают проблемы с логистикой и завышенные цены в Киеве.

Болельщики «Реала» вернули более 2200 билетов на финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» сыграет против «Ливерпуля» 26 мая в Киеве. Об этом сообщает испанская AS. Читайте также"Финал Лиги чемпионов в Киеве превратился в кошмар" – фанаты и звезды Реала сдают свои билеты Ранее мадридский клуб распределил 12802 билетов между 24268 болельщиками, обладателями абонемента «Реала». Проблемы с логистикой и завышенные цены в Киеве заставляют болельщиков возвращать билеты. Более 2200 фанатов вернули билеты, сославшись на ряд логистических затруднений. Ранее сообщалось, что «Реал» активировал продажу билетов по резервным спискам.

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