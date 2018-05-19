Шахтер является фаворитом букмереских контор на ставках перед матчем с Динамо

Игра последнего тура чемпионата УПЛ состоится в субботу вечером.

Сегодня в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоится матч заключительного 32-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" примет донецкий "Шахтер".

На ставках букмекерских контор "Шахтер" считается фаворитом с незначительным преимуществом, сообщает спеуиализированный портал BetExplorer.

Портал собрал данные 23 ведущих букмекерских контор мира. В среднем на победу "Динамо" ставки принимаются с коэффициентом 3,08 к 1, на ничью - 3,37 к 1, а на победу гостей-горняков - 2,11 к 1.

"Шахтер" выиграл в этом сезоне и чемпионат УПЛ, и Кубок Украины. Тем не менее, победа в матче против принципиального соперника всегда важна, что для "Шахтера", что для "Динамо".

Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет канал 2+2.