Сегодня Динамо и Шахтер проведут последний матч в сезоне 2017/18

У киевлян будет шанс обыграть чемпиона УПЛ и обладателя Кубка страны в принципиальном матче.

В субботу в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоится игра заключительного 32-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в которой "Динамо" примет донецкий "Шахтер".

Игра не имеет никакого турнирного значения, так как "Шахтер" опережает киевлян на 5 очков и досрочно завоевал звание чемпиона Украины, сообщает официальный сайт лиги.

В предыдущий раз команды встречались 9 мая, в финале Кубка Украины в Днепре. Тогда уверенную победу одержала донецкая команда, победившая со счетом 2:0. Спустя несколько дней "Шахтер" также досрочно выиграл и чемпионат УПЛ, сохранив преимущество над киевлянами в турнирной таблице в 5 очков.

Матч пройдет на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, так как главная арена столицы и страны - НСК "Олимпийский" закрыта на подготовку к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА 2017/18.

Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.