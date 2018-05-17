Легендарный вратарь Ювентуса Буффон официально объявил об уходе из команды

Голкипер не будет продолжать карьеру в составе "Старой синьоры".

Джанлуиджи Буффон объявил, что покинет Ювентус после 17 лет в клубе.

Выступая на пресс-конференции в четверг, Буффон подтвердил, что заключительная игра Серии А в субботу в этом сезоне против "Вероны" станет последней для него в форме «Юве», сообщает Football Italia.

В результате, Джанлуиджи Буффон проведет 656 официальных игр за «Бьянконери».

«Это завершение замечательного путешествия, в котором мне посчастливилось быть с людьми, которые действительно заботились обо мне. Я чувствовал это день за днем, и из-за их любви я сражался и старался изо всех сил», — сказал Буффон..

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Пока неизвестно, продолжит ли голкипер ккарьеру в какой-либо другой команде или завершит карьеру вообще.

Буффон является чемпионом мира-2006. В финале Евро-2012 в Киеве сборная Италии проиграла команде Испании со счетом 0:4, и Буффон довольствовался серебром. Также он явлется многократным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В финале Лиги чемпионов "Ювентус" при Буффоне играл трижды, но ни разу так и не завоевал трофей.