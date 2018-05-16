Атлетико является фаворитом букмекеров в финале Лиги Европы с Марселем

12:25, 16 мая 2018
Футбол
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Атлетико является фаворитом на ставках / bukstavkinasport.com

Сегодня в Лионе (Франция) состоится финальный матч второго по значимости еврокубка - Лиги Европы, в котором испанский "Атлетико" сыграет с французским "Марселем".

Аналитики ведущих букмекерских контор мира считают "Атлетико" явным фаворитом в этом матче, сообщает специализированный портал BetExplorer

Портал собрал данные 26 ведущих контор мира. Средняя ставка на победу "Атлетико" составляет 1,99 к 1, в то время как на ничью - 3,26 к 1, а на победу "Марселя" - 4,24 к 1.

Матч Атлетико - Марсель начнется в 21.45 по киевскому времени.

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Теги: #Лига Европы#Атлетико Мадрид