Атлетико является фаворитом букмекеров в финале Лиги Европы с Марселем

Аналитики контор определились с вероятным победителем второго по значимости еврокубка.

Сегодня в Лионе (Франция) состоится финальный матч второго по значимости еврокубка - Лиги Европы, в котором испанский "Атлетико" сыграет с французским "Марселем".

Аналитики ведущих букмекерских контор мира считают "Атлетико" явным фаворитом в этом матче, сообщает специализированный портал BetExplorer.

Портал собрал данные 26 ведущих контор мира. Средняя ставка на победу "Атлетико" составляет 1,99 к 1, в то время как на ничью - 3,26 к 1, а на победу "Марселя" - 4,24 к 1.

Матч Атлетико - Марсель начнется в 21.45 по киевскому времени.