В сборную Украины на матчи против Марокко и Албании вызваны 25 игроков

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с исполнителями, вызванными на матчи 31 мая и 2 июня.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 25 футболистов на тренировочный сбор перед товарищескими матчами против сборных Марокко и Албании.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Заря)

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все — Шахтер), Никита Бурда, Артем Шабанов (оба — Динамо Киев), Эдуард Соболь (Славия, Чехия), Александр Караваев (Заря)

Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко (все — Динамо Киев), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все — Шахтер), Андрей Ярмоленко (Боруссия Д, Германия), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия)

Форварды: Артем Беседин (Динамо Киев), Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Евгений Селезнев (Акхисар, Турция)

Первый вызов в сборную получил Николай Шапаренко, который по ходу сезона стал основным игроком в Динамо. Дебютировать в составе сборной Украины также может Никита Бурда. Он ранее вызывался в национальную команду, но сыграть пока не успел.

Сбор национальной команды начнется 23 мая. 31 мая Украина сыграет с Марокко, а 2 июня — с Албанией. Оба матча должны пройти в Швейцарии.