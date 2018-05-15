На финале Лиги чемпионов вблизи НСК "Олимпийский" будут дежурить около 4 тысяч силовиков

Будут задействованы все подразделения Нацполиции - от взрывотехнической службы до полицейских-кавалеристов и кинологов.

Во время финала Лиги чемпионов в Киеве возле НСК "Олимпийский" и прилегающей к нему территории будут дежурить 3,8 тыс. силовиков.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Для обеспечения общественной безопасности во время проведения финала Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" и прилегающей к нему территории будут нести службу 3800 сотрудников различных подразделений системы МВД, в частности, полицейских и военнослужащих Национальной гвардии", – говорится в сообщении.

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По информации заместителя председателя Национальной полиции Александра Фацевича, "полиция делает все, чтобы исключить пронос опасных предметов или веществ на стадион и в места массового скопления граждан. Будут задействованы все подразделения Национальной полиции - от взрывотехнической службы до полицейских-кавалеристов, кинологов, патрульных и подразделений тактико-оперативного реагирования".

В полиции добавили, что сегодня, 15 мая, в районе НСК "Олимпийский" прошли командно-штабные учения МВД. В рамках этих учений правоохранители отработали концепцию обеспечения правопорядка, а также работу во время прибытия болельщиков к спортивному сооружению и обеспечение общественной безопасности и порядка на территории самого стадиона.

Ранее сообщалось, что всего для обеспечения порядка во время финала Лиги чемпионов привлекут 12 тыс. правоохранителей, из них 6 тысяч полицейских, 3 тысячи нацгвардейцев, тысяча пограничников и другие подразделения.

Кабмин поручил правоохранителям в период с 18-го по 28 мая повысить уровень мероприятий по определению потенциальной угрозы террористических актов в Киеве и Киевской области.

Напомним, что 26 мая в Киеве состоится финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем". Двумя днями ранее состоится также финал женской Лиги чемпионов. Ожидается, что за это время финальных игр Киев посетят около 50 тыс. иностранных туристов.