Фонсека провел встречу с руководством английского клуба Премьер-Лиги "Вест Хэма" - СМИ

Руководство клуба намерено сменить нынешнего менеджера Дэвида Мойеса, вместе с которым команда финишировала на 13-м месте в АПЛ, назначив нового специалиста.

Паулу Фонсека и его агент Жорже Мендеш побывали в Лондоне, где обсудили возможность работы в Вест Хэме.

Встреча прошла в доме совладельца Вест Хэма Дэвида Салливана. Руководство клуба намерено сменить нынешнего менеджера Дэвида Мойеса, вместе с которым команда финишировала на 13-м месте в АПЛ, назначив нового специалиста, сообщает SportArena со ссылкой на The Telegraph.

Фонсека — не единственный кандидат для Молотобойцев. Они намерены обсудить возможность сотрудничества и с другими тренерами, среди которых — наставник Хэбэй Чайна Форчун Мануэль Пеллегрини.

Также в сфере интересов у лондонцев — менеджер Ньюкасла Рафаэль Бенитес, тренер Бернли Шон Дайч, наставник Хаддерсфилда Давид Вагнер и Марку Силва, начинавший прошлый сезон в Уотфорде. Однако с появлением на горизонте Фонсеки именно вариант с португальцем, похоже, стал для них главным. Что касается Дэвида Мойеса, то шансы на то, что он останется в клубе, оцениваются в 25%.

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В то же время источник сообщает, что хотя у тренера Шахтера есть желание поработать в АПЛ, в Вест Хэме опасаются, что он использует интерес к себе, дабы получить более солидный контракт в процессе переговоров с Горняками или же с каком-то другим клубом.

На прошлой неделе португальское издание A Bola информировало, что у Фонсеки есть два варианта: возглавить лондонскую команду или же согласиться на 9-миллионный контракт, предложенный Горняками. Вот только наставник оранжево-черных ранее уверял, в переговорах с Шахтером речь идет не о столь высоких суммах.

Ранее главный тренер дончан сообщил, что в ближайшие дни примет решение о своем будущем в клубе. Вчера источники рассказали Sport Arena, что Фонсека согласен продолжить работу с Шахтером, но ситуация в этом вопросе может измениться, если в ближайшее время поступит более выгодное предложение о трудоустройстве.

Также недавно российский журналист Георгий Черданцев сообщил, что Фонсека рассматривается Зенитом на замену Роберто Манчини, который в понедельник покинул пост главного тренера питерского клуба. Агент Вадим Шаблий в комментарии Sport-Express.ru допустил возможность работы Паулу в Зените, поскольку португалец еще не подписал новый контракт с Шахтером.

Ранее СМИ информировали об интересе к тренеру Горняков со стороны Арсенала, Эвертона, Бенфики и Наполи.

Паулу Фонсека возглавил Шахтер в середине 2016 года, заменив на должности Мирчу Луческу. Под его руководством Шахтер дважды становился чемпионом и обладателем Кубка Украины, а в этом сезоне вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил Роме.