Замели следы: скандальное фото падчерицы Павелко с Кубком Лиги чемпионов удалено, аккаунт переименовали

Аккаунт падчерицы президента ФФУ Андрея Павелко Лизы Чаус в инстаграме переименовали, а также удалили оттуда все записи.

Аккаунт падчерицы президента ФФУ Андрея Павелко Лизы Чаус в инстаграме переименовали, а также удалили оттуда все записи.

Напомним, ранее на аккаунте появилась фотография, на которой падчерица Павелко играла с трофеем Лиги чемпионов в салоне автомобиля.

Сейчас поиск по никнейму liza_chaus2012 в инстаграме показывает лишь один аккаунт:

Сама страница аккаунта не имеет записей.

На нее также подписана дочь Павелко Анастасия.

Как сообщал УНИАН, о том, что президент ФФУ Андрей Павелко “отдал“ Кубок Лиги чемпионов своей дочери Лизе Чаус, стало известно сегодня из соцсетей. Пользователи были возмущены поступком главы ФФУ.

Трофей Лиги чемпионов - один из самых престижных в мировом футболе. 21 апреля на Крещатике состоялась торжественная передача Кубка Лиги Чемпионов столице Украины. Церемонию посетили несколько тысяч болельщиков.