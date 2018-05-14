Известны пять команд, которые представят Украину в еврокубках в следующем сезоне

"Шахтер" вновь сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

Полностью сформировалось представительство Украины в еврокубках следующего сезона.

Об этом сообщает сайт "Команда 1".

Чемпион Украины донецкий Шахтер вновь будет представлять Украину в групповом раунде Лиги чемпионов, попав туда напрямую. Также в Лиге чемпионов выступит киевское Динамо, которое будет стартовать в третьем отборочном раунде.

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В Лиге Европы Украина будет представлена тремя командами - Ворсклой, Зарей и Мариуполем. Мариупольский клуб стал пятым делегатом от Украины в еврокубки после воскресной ничьей с Ворсклой. Оторвавшись от Вереса на четыре очка, мариупольцы досрочно заняли пятое место в УПЛ. В Лиге Европы они стартуют со второго раунда квалификации.

Ворскла и Заря в последнем туре Премьер-лиги в ближайшее воскресенье в очном споре определят, кому предстоит начинать борьбу в третьей квалификации турнира, а кому можно будет готовиться к осеннему групповому этапу. Полтавчан дома устроит ничья.