Мариуполь - Ворскла - 1:1: мариупольский клуб вышел в Лигу Европы

"Мариуполь" забронировал пятое место в таблице.

В Мариуполе состоялся матч 31-го тура Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» принимал «Ворсклу». Поединок завершился ничьей - 1:1, сообщает сайт УПЛ. На 30-й минуте форвард "Ворсклы" Коломоец открыл счет в матче с передачи Ребенка. Читайте такжеШахтер обыграл Верес и в 11-й раз стал чемпионом Украины Игрок "Мариуполя" Тищенко сравнял счет в начале второго тайма, сыграв на добивании. "Ворскла" набрала 46 очков, а "Мариуполь" - 38 баллов. "Мариуполь", вслед за "Ворсклой" и "Зарей", завоевал право представлять Украину в Лиге Европы.

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