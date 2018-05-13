Мариуполь - Ворскла - 1:1: мариупольский клуб вышел в Лигу Европы

21:50, 13 мая 2018
Футбол
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ФК &quot;Мариуполь&quot;

В Мариуполе состоялся матч 31-го тура Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» принимал «Ворсклу». Поединок завершился ничьей - 1:1, сообщает сайт УПЛ. 

На 30-й минуте форвард "Ворсклы" Коломоец открыл счет в матче с передачи Ребенка.

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Игрок "Мариуполя" Тищенко сравнял счет в начале второго тайма, сыграв на добивании.

"Ворскла" набрала 46 очков, а "Мариуполь" - 38 баллов.

"Мариуполь", вслед за "Ворсклой" и "Зарей", завоевал право представлять Украину в Лиге Европы.

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Теги: #УПЛ-2017/18