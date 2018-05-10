Хорхе Карраскаль признан лучшим игроком Чемпионата УПЛ в апреле

Согласно условиям конкурса в голосовании принимали участие победители номинации «Лучший игрок тура»

По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победителем в апреле стал нападающий «Карпат» Хрхе Карраскаль.

Согласно условиям конкурса в голосовании принимали участие победители номинации «Лучший игрок тура» (в апреле: 26 тур — Виктор Цыганков («Динамо»), 27 тур — Владимир Шепелев («Динамо»), 28 тур — Артем Беседин («Динамо»), 29 тур — Иури («Заря»), а также футболисты, которые, по мнению нашего экспертного совета, отличались стабильностью в течение апрельских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Марлос («Шахтер»), Хорхе Карраскаль («Карпаты»), Василий Грицук («Александрия»), Богдан Шуст («Ворскла»).

Все желающие могли отдать голос за футболиста, которого они считали лучшим в апреле, на официальном сайте УПЛ.

Всего в голосовании приняло участие около 4200 поклонников футбола. Результат их выбора такой:

Хорхе Карраскаль — 48 % голосов,

Виктор Цыганков — 33 %,

Марлос — 10 %,

Василий Грицук — 4 %,

Артем Бєсєдін — 3 %,

Іурі — 2 %,

Владимир Шепелев — 0 %,

Богдан Шуст — 0 %.