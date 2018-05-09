Хацкевич: вратарь с таким опытом, как у Бойко, не имеет права пропускать такие мячи

Главный тренер "Динамо" прокомментировал поражение киевлян в финале Кубка Украины.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич назвал причины поражения от «Шахтера» (0:2) в финале Кубка Украины.

«План на игру был больше контролировать мяч. «Шахтер» давал нам пространство, и в первые 20 минут все было нормально. Потом у нас началась какая-то спешка, начались ничем не обоснованные ошибки, мы сами начали отдавать мяч.

Сказать, что соперник оказывал на наши ворота сильное давление, я не могу. У нас тоже было достаточно моментов даже после двух пропущенных мячей. Но класс есть класс. Надо смотреть правде в глаза.

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Мы выбрали тяжелое направление. У нас достаточно много ребят, которые впервые участвовали в финале. Они старались, делали на поле то, что могли. Конечно, и я, и команда расстроены. Нам тоже хотелось завоевать этот трофей.

Пропущенные мячи? Когда мы вбрасываем аут, потом допускаем ошибку, а «Шахтер» делает быстрый переход на чужую половину поля. Не было видно, кто там не подстраховал. Чей был провал – это понятно. Второй мяч? Вратарь с таким опытом, как у Бойко, не имеет права пропускать такие мячи. Мы можем говорить о Гармаше, ошибке Бойко, но все равно играет команда.

За ошибки наказывают. У «Шахтера» тоже были ошибки, но мы их не наказали. Это говорит о классе футболистов. У нас хорошие молодые ребята, но им еще работать и работать в плане ментальности, тактического и технического оснащения. Если так посмотреть, у нас есть команда только три месяца. Понятно, что будут и хорошие игры, и неудачные. Сегодня было много брака в простых ситуациях», – сказал Хацкевич, которого цитирует сайт "Динамомания".

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" завоевал Кубок Украины, обыграв в финале "Динамо" - 2:0.