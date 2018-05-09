Финал Кубка Украины Динамо - Шахтер: где смотреть
11:15, 09 мая 2018Футбол
1125
Решающий матч между двумя лучшими командами Украины покажут два отечественных телеканала.
ФФУ
Сегодня в Днепре состоится финальный поединок Кубка Украины сезона-2017/2018, в котором встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".
Читайте такжеФинал Кубка Украины Динамо - Шахтер: история турнира, рекорды и самые памятные скандалы (фото, видео)
Матч начнется в 20.30, перед его началом состоится развлекательная программа и церемония открытия финала.
Общенациональный телеканал "Украина" и специализированный канал "Футбол 1" покажут финал Кубка в прямой трансляции начиная с 20.25.
За текстовой онлайн-трансляцией поединка следите на сайте УНИАН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter