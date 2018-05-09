Финал Кубка Украины Динамо - Шахтер: где смотреть

Решающий матч между двумя лучшими командами Украины покажут два отечественных телеканала.

Сегодня в Днепре состоится финальный поединок Кубка Украины сезона-2017/2018, в котором встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

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Матч начнется в 20.30, перед его началом состоится развлекательная программа и церемония открытия финала.

Общенациональный телеканал "Украина" и специализированный канал "Футбол 1" покажут финал Кубка в прямой трансляции начиная с 20.25.

За текстовой онлайн-трансляцией поединка следите на сайте УНИАН.