Финал Кубка Украины Динамо - Шахтер: где смотреть

11:15, 09 мая 2018
Футбол
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ФФУ

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Матч начнется в 20.30, перед его началом состоится развлекательная программа и церемония открытия финала.

Общенациональный телеканал "Украина" и специализированный канал "Футбол 1" покажут финал Кубка в прямой трансляции начиная с 20.25.

За текстовой онлайн-трансляцией поединка следите на сайте УНИАН.

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Теги: #матч Динамо Шахтер#финал Кубка Украины