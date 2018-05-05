Знаменитый тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон перенес инсульт и находится в больнице

Фергюсон успешно перенес операцию, но ему необходимо пройти период интенсивной терапии.

У экс-тренера "Манчестер Юнайтер" сэра Алекса Фергюсона произошло кровоизлияние в мозг.

Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, Фергюсон успешно перенес операцию, но ему необходимо пройти период интенсивной терапии.

Читайте также"Барселона" и "Манчестер Сити" выбыли из розыгрыша Лиги чемпионов

По словам друзей Фергюсона, с четверга он жаловался на здоровье, а утром в пятницу машина скорой помощи забрала его в больницу.

Сын сэра Алекса, Даррен Фергюсон, который возглавляет "Донкастер Роверс" из третьего дивизиона Англии, пропустил последний матч своей команды, чтобы поехать к отцу.

Напомним, 76-летний Фергюсон ушел с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" в 2013 году после 26 лет работы. Он является самым титулованным тренером в истории британского футбола.

Под его руководством "Манчестер" 13 раз становился чемпионом Англии и дважды выигрывал Лигу Чемпионов. В 2002 году он был включён в Зал славы английского футбола.