Знаменитый тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон перенес инсульт и находится в больнице
У экс-тренера "Манчестер Юнайтер" сэра Алекса Фергюсона произошло кровоизлияние в мозг.
Об этом сообщает Sky Sports.
По информации издания, Фергюсон успешно перенес операцию, но ему необходимо пройти период интенсивной терапии.
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По словам друзей Фергюсона, с четверга он жаловался на здоровье, а утром в пятницу машина скорой помощи забрала его в больницу.
Сын сэра Алекса, Даррен Фергюсон, который возглавляет "Донкастер Роверс" из третьего дивизиона Англии, пропустил последний матч своей команды, чтобы поехать к отцу.
Напомним, 76-летний Фергюсон ушел с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" в 2013 году после 26 лет работы. Он является самым титулованным тренером в истории британского футбола.
Под его руководством "Манчестер" 13 раз становился чемпионом Англии и дважды выигрывал Лигу Чемпионов. В 2002 году он был включён в Зал славы английского футбола.