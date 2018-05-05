"Черноморец" сыграл вничью с "Карпатами" и финиширует в зоне вылета УПЛ (видео)

19:03, 05 мая 2018
Футбол
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facebook.com/fckarpaty

Матч завершился ничейным счетом - 1:1. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

"Черноморец" активнее играл в первом тайме, но счет открыли "Карпаты". На 14-й минуте Марьян Швед ворвался в штрафную площадь «Черноморца» и бильярдным ударом в нижний угол вонзил мяч в ворота.

В второй половине игры опасно атаковали обе команы. «Черноморец» сравнял положение на 75-й минуте. Евгений Смирнов забил после паса Александра Гладкого.

Таким образом, «Черноморец» набрал 26 очков и уже никак не догонит «Карпаты», которые идут на 9-м месте с 33 очками.  

Одесситы останутся в зоне вылета и проведут матчи за выживание с клубом первой лиги, если в последних двух турах их не опередит «Сталь», у которой сейчас 23 очка.

Напомним, ранее в 30-м туре вничью завершились еще два матча - "Динамо" - "Мариуполь" и "Верес" - "Ворскла". 

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Теги: #УПЛ-2017/18