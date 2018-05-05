"Ворскла" в борьбе за третье место в УПЛ не смогла обыграть "Верес"
16:05, 05 мая 2018Футбол
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Матч завершился нулевой ничьей.
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Во Львове на стадионе "Арена-Львов" состоялся матч 30-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге, в котором "Верес" принимал "Ворсклу".
Поединок завершился вничью 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.
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Претендент за бронзу чемпионата "Ворскла" потеряла важные очки. Лишь во втором тайме зрители увидели несколько неплохих атак, но Денис Кожанов ("Верес") попал в штангу, а "Ворскла" ответила своим супершансом - Вадим Сапай угодил в перекладину.
Ничья не устроила обе команды. "Ворскла" набрала 45 очков и продолжает оставаться на 3-м месте, но "Заря" (43 балла) имеет шанс обогнать ворсклян. У "Вереса" - 34 балла, и он на 6-й позиции.
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