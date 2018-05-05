Не в тренде: "Укрзализныця" предложила болельщикам бюджетное жилье во время финала Лиги чемпионов в Киеве

Цены в комнатах отдыха - от 230 до 750 гривен.

"Укрзализныця" обещает футбольным болельщикам, которые приедут в Киев на финал Лиги чемпионов, аренду комнат отдыха на столичном вокзале без наценки.

Об этом сообщил в Facebook исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"ПАО «Укрзализныця» не в тренде поднятия цен в десятки раз, но в тренде гостеприимства.

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И предлагаем классный вариант остановки в Киеве - наши комнаты отдыха на Центральном вокзале. Цены - от 230 до 750 гривен (от 8 до 25 евро) за место. Практически центр города, об удобстве транспортной развязки и говорить нечего. Можно рассчитаться удобным способом – наличные или платежная карта, а еще радушно примем гостей с домашними любимцами.

И хотя удобное сообщение между Борисполем и центром Киева мы еще строим, но уже разрабатываем графики движения дополнительных поездов с городов, где есть региональные аэропорты", - отметил руководитель "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, в день финала Лиги чемпионов цены на номера в некоторых киевских гостиницах завысили в сто раз. Туристам предлагается выложить в среднем за одну ночь в отеле около 100 000 гривен в сутки.