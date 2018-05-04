В Одессе прекратил существование футбольный клуб первой лиги

Команда расформирована по финансовым причинам.

Клуб украинской Первой лиги по футболу одесская "Жемчужина" снимается с чемпионата из-за финансовых проблем и прекращает существование.

Об этом сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.

Одесский клуб уже прислал соответствующее письмо в администрацию ПФЛ.

Президент "Жемчужины" Александр Деменчук подтвердил снятие с розыгрыша в комментарии сайту Sport Arena:

Читайте также"Днепр-1" пробился в Первую лигу

«Да, мы действительно прекращаем участие в Первой лиге. Более того, клуб не будет играть больше вообще и будет расформирован по финансовым причинам».

Таким образом, командам "Сумы", "Кремень" и "Оболонь-Бровар", которые должны были сыграть с "Жемчужиной" в текущем сезоне в оставшихся трех турах, будут присуждены технические победы.

ФК "Жемчужина" была основана в 2013 году, состав команды сформировали выпускники одесских футбольных школ. Профессиональный статус клуб получил в 2016 году, после чего с первой попытки выиграл Вторую лигу.

После 31 тура Первой лиги "Жемчужина" шла на последнем месте, имея в активе 27 очков.