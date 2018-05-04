В Одессе прекратил существование футбольный клуб первой лиги
Клуб украинской Первой лиги по футболу одесская "Жемчужина" снимается с чемпионата из-за финансовых проблем и прекращает существование.
Об этом сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.
Одесский клуб уже прислал соответствующее письмо в администрацию ПФЛ.
Президент "Жемчужины" Александр Деменчук подтвердил снятие с розыгрыша в комментарии сайту Sport Arena:
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«Да, мы действительно прекращаем участие в Первой лиге. Более того, клуб не будет играть больше вообще и будет расформирован по финансовым причинам».
Таким образом, командам "Сумы", "Кремень" и "Оболонь-Бровар", которые должны были сыграть с "Жемчужиной" в текущем сезоне в оставшихся трех турах, будут присуждены технические победы.
ФК "Жемчужина" была основана в 2013 году, состав команды сформировали выпускники одесских футбольных школ. Профессиональный статус клуб получил в 2016 году, после чего с первой попытки выиграл Вторую лигу.
После 31 тура Первой лиги "Жемчужина" шла на последнем месте, имея в активе 27 очков.