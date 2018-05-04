Легенда "Ливерпуля" Джеррард начал тренерскую карьеру

Экс-полузащитник "Красных" стал наставником "Глазго Рейнджерс".

Легендарный полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард стал главным тренером шотландского "Глазго Рейнджерс".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 37-летним Стивеном Джеррардом рассчитано на 4 года, другие детали сделки не раскрываются.

После возвращения в элитный дивизион "Рейнджерс" пока не может бросить вызов своему извечному сопернику "Селтику". В прошлом сезоне команда заняла 3-е место, а в нынешнем "Рейнджеры" также пока идут третьими, отставая на одно очко от "Абердина".

"Рейнджерс" станет первой взрослой командой в тренерской карьере легендарного Стивена Джеррарда. По завершении карьеры футболиста Стивен работал в структуре "Ливерпуля". Под его руководством команда U-19 дошла до четвертьфинала юношеской Лиги чемпионов, уступив в серии пенальти "Манчестер Сити".