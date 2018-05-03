Форвард "Ливерпуля" Салах после выхода в финал Лиги чемпионов в Египте стал иконой (фотогалерея)

16:28, 03 мая 2018
Футбол
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В сувенирных лавках Каира товары с изображением суперзвезды "Ливерпуля" стали самыми ходовыми, передает Reuters.  

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У себя на родине лидер мерсисайдцев имеет огромный авторитет, а многие просто называют его Богом. В Европе за Салахом закрепились прозвища "Фараон" и "Царь Египта". 

Напомним, вчера вечером "Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов, и 26 мая в решающем матче в Киеве сыграет с "Реалом".

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Теги: #Каир#Египет#Лига чемпионов#Мохамед Салах