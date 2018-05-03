"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов в Киеве

В решающем матче женской Лиги чемпионов встретятся "Вольфсбург" и "Лион".

Определился состав финалистов Лиги чемпионов, решающий матч которой впервые в истории пройдет в Украине.

"Ливерпуль" по сумме двух матчей обыграл "Рому" - 7:6, несмотря на поражение в ответной игре (2:4). Днем раньше "Реал" прошел в полуфинале "Баварию" - 4:3 по сумме двух матчей.

Как сообщал УНИАН, в финале женской Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 24 мая, сыграют немецкий "Вольфсбург" и французский "Лион".