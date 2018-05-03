"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов в Киеве

00:11, 03 мая 2018
Футбол
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facebook.com/NBCSports

"Ливерпуль" по сумме двух матчей обыграл "Рому" - 7:6, несмотря на поражение в ответной игре (2:4). Днем раньше "Реал" прошел в полуфинале "Баварию" - 4:3 по сумме двух матчей.

Как сообщал УНИАН, в финале женской Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 24 мая, сыграют немецкий "Вольфсбург" и французский "Лион".

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Теги: #финал Лиги чемпионов в Киеве