"Барселона" в 25-й раз выиграла чемпионат Испании

Каталонцы обеспечили титул чемпионов страны за три тура до финиша.

Каталонская "Барселона" за три тура до финиша чемпионата Испании стала недосягаемой для соперников, досрочно выиграв золотые медали и оформив золотой дубль.

Отрыв "Барсы" от "Атлетико" составляет 11 очков (при этом у каталонцев есть матч в запасе), так что мадридцы уже не смогут достать конкурента.

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В матче 35-го тура "Барселона" на выезде обыграла "Депортиво" со счетом 4:2. Победный результат каталонцам обеспечил хет-трик Лионеля Месси. Один гол лидер "Барсы" забил в первом тайме, и еще два - во втором. Также один мяч - на счету Филипе Коутиньо. После счета 0:2 "Депортиво" сумел отыграться благодаря голам Лукаса Переса и Эмре Чолака. Но затем Месси убил интригу в поединке.

После этого поражения "Депортиво" официально покинул высший дивизион. "Барселона" же в 25-й раз выиграла золото чемпионата Испании и на матч с "Реалом" в следующем туре выйдет в статусе лучшей команды страны.

Для "Барселоны" это второй трофей в сезоне - помимо чемпионата, она выиграла Кубок Испании, разгромив в финале "Севилью" - 5:0.