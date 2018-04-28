Участник 1/4 финала Лиги чемпионов уволил главного тренера

Наставник "Севильи" Винченцо Монтелла ушел в отставку из-за плохих результатов команды.

Испанская «Севилья» уволила Винченцо Монтеллу с поста главного тренера.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Решение о прекращении сотрудничества с итальянцем принято на фоне плохих результатов. В пятницу «Севилья» проиграла в чемпионате «Леванте» (1:2), и серия без побед достигла 9 матчей.

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Монтелла возглавлял "Севилью" с 28 декабря 2017 года. Под руководством этого тренера андалусийцы провели 28 матчей, одержав 11 побед, 7 раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений.

При Монтелле "Севилья" вышла в финал Кубка Испании, где уступила «Барселоне» (0:5). Также "Севилья" дошла до 1/4 финала Лиги чемпионов, но вылетела по итогам двухматчевого противостояния с "Баварией" (1:2, 0:0).

Напомним, вчера стало известно, что наставник "ПСЖ" Унаи Эмери покинет команду по окончании нынешнего сезона.