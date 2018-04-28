Онлайн видео-трансляция "Карпаты" - "Александрия": Премьер-лига, 29-й тур

Во Львове проходит матч 29-го тура УПЛ с участием команд из второй шестерки.

Сегодня во Львове на стадионе "Украина" проходит матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают "Александрию".

У "Карпат" на данный момент 32 очка (9-е место), у "Александрии" - 33 (7-е место).

До завершения чемпионата остается всего четыре тура. Напомним, согласно регламенту турнира, 12-я команда покидает Премьер-лигу напрямую, а 10-я и 11-я будут играть переходные матчи с командами Первой лиги за право остаться в высшем дивизионе.

Матч во Львове начнется в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал "Униан".