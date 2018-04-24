Представители ФФУ не будут участвовать в Конгрессе ФИФА в России

Такое решение было принято на заседании Исполкома ФФУ.

Федерация футбола Украины не будет делегировать своих представителей для участия в 68-м Конгрессе ФИФА, который состоится 12-13 июня в России.

Такое решение было принято на заседании Исполкома ФФУ, которое состоялось сегодня, сообщает официальный сайт ФФУ.

С целью предотвращения санкций от ФИФА, которые могут быть применены к украинской федерации из-за отсутствия представителя от Украины на Конгрессе, члены Исполкома ФФУ уполномочили Временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Руслана Нимчинского принять участие в работе 68-го Конгресса ФИФА.

Как ранее сообщал УНИАН, на заседании Исполкома ФФУ определились места проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций.