Следующим главным тренером "Шахтера" станет сын Луческу - СМИ

Разван Луческу может стать новым наставником донецкого клуба.

Сын бывшего наставника "Шахтера" Мирчи Луческу Разван Луческу может стать новым главным тренером донецкого клуба.

Об этом сообщает в своем твиттере румынский журналист Эмануэль Розу.

Ныне Луческу-младший является главным тренером греческого клуба ПАОК.

Читайте такжеГендиректор "Шахтера" подтвердил приезд Луческу в Украину

Под его руководством команда занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Греции, имея в активе 58 очков после 28 туров. До работы в ПАОКе 49-летний Разван Луческу тренировал румынские "Брашов", "Рапид" и "Петролул", катарский "Аль-Джаиш", а также греческий "Ксанти". В период с 2009-го по 2011 год Луческу возглавлял сборную Румынии.

Напомним, контракт наставника «Шахтера» Паулу Фонсеки заканчивается этим летом, португалец пока не продлил его.