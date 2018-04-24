Следующим главным тренером "Шахтера" станет сын Луческу - СМИ
15:35, 24 апреля 2018Футбол
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Разван Луческу может стать новым наставником донецкого клуба.
Разван Луческу / dynamomania.com
Сын бывшего наставника "Шахтера" Мирчи Луческу Разван Луческу может стать новым главным тренером донецкого клуба.
Об этом сообщает в своем твиттере румынский журналист Эмануэль Розу.
Ныне Луческу-младший является главным тренером греческого клуба ПАОК.
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Под его руководством команда занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Греции, имея в активе 58 очков после 28 туров. До работы в ПАОКе 49-летний Разван Луческу тренировал румынские "Брашов", "Рапид" и "Петролул", катарский "Аль-Джаиш", а также греческий "Ксанти". В период с 2009-го по 2011 год Луческу возглавлял сборную Румынии.
Напомним, контракт наставника «Шахтера» Паулу Фонсеки заканчивается этим летом, португалец пока не продлил его.
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