"Шахтер" провел открытую тренировку в канун матча с "Ворсклой"

Горняки пообщались с болельщиками накануне важного матча в Премьер-лиге.

«Шахтер» завершает подготовку к матчу 28-го тура украинской Премьер-лиги с полтавской «Ворсклой».

Утром 20 апреля «оранжево-черные» провели открытую тренировку для СМИ и болельщиков на ОСК «Металлист», сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Журналисты получили возможность пообщаться с игроками Виктором Коваленко и Александром Зубковым, а поклонники донецкой команды – воочию понаблюдать за подготовкой лидеров чемпионата к важному поединку.

Фанаты смогли посмотреть всю сессию. Более того, в конце болельщиков ждал приятный бонус в виде фото- и автограф-сессии с футболистами.

Как сооющал УНИАН, матч «Шахтер» – «Ворскла» состоится 21 апреля в 17:00. Билеты можно приобрести в кассах ОСК «Металлист», онлайн на официальном сайте команды и с помощью мобильного приложения Shakhtar Tickets со скивдкой в 20 процентов.