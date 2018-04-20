"Шахтер" провел открытую тренировку в канун матча с "Ворсклой"

17:29, 20 апреля 2018
Футбол
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&quot;Шахтер&quot; провел тренировку для болельщиков / shakhtar.com

Утром 20 апреля «оранжево-черные» провели открытую тренировку для СМИ и болельщиков на ОСК «Металлист», сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Журналисты получили возможность пообщаться с игроками Виктором Коваленко и Александром Зубковым, а поклонники донецкой команды – воочию понаблюдать за подготовкой лидеров чемпионата к важному поединку.

Фанаты смогли посмотреть всю сессию. Более того, в конце болельщиков ждал приятный бонус в виде фото- и автограф-сессии с футболистами.

Как сооющал УНИАН, матч «Шахтер» – «Ворскла» состоится 21 апреля в 17:00. Билеты можно приобрести в кассах ОСК «Металлист», онлайн на официальном сайте команды и с помощью мобильного приложения Shakhtar Tickets со скивдкой в 20 процентов.

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Теги: #ФК Шахтер#открытая тренировка