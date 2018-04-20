"Арсенал" за 3 минуты показал 22-летнюю карьеру Венгера в клубе

Французский специалист сегодня объявил об окончании карьеры в команде.

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" представил 3-минутный ролик с самыми яркими моментами 22-летней карьеры в клубе французского тренера Арсена Венгера.

Ролик публикуется на странице клуба в Twitter.

Ранее сегодня Венгер сообщил об уходе с должности галвного тренера команды после 22-летней карьеры.

Начиная с 1996 года он выиграл 3 титула чемпиона Англии, 7 Кубков Англии и 7 Суперкубков Англии - 17 трофеев.

На международной арене он никогда не выигрывал трофеев. Вместе с тем, в этом году команда дошла до полуфинала Лиги Европы, где сыграет с испанским "Атлетико" из Мадридом.