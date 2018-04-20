"Арсенал" за 3 минуты показал 22-летнюю карьеру Венгера в клубе
15:27, 20 апреля 2018Футбол
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Французский специалист сегодня объявил об окончании карьеры в команде.
Венгер провел в "Арсенале" 22 года / Global Look Press
Лондонский футбольный клуб "Арсенал" представил 3-минутный ролик с самыми яркими моментами 22-летней карьеры в клубе французского тренера Арсена Венгера.
Ролик публикуется на странице клуба в Twitter.
Ранее сегодня Венгер сообщил об уходе с должности галвного тренера команды после 22-летней карьеры.
Начиная с 1996 года он выиграл 3 титула чемпиона Англии, 7 Кубков Англии и 7 Суперкубков Англии - 17 трофеев.
На международной арене он никогда не выигрывал трофеев. Вместе с тем, в этом году команда дошла до полуфинала Лиги Европы, где сыграет с испанским "Атлетико" из Мадридом.
#MerciArsènepic.twitter.com/bjP0wLMgee— Arsenal FC (@Arsenal) 20 апреля 2018 г.
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