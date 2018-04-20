"Арсенал" за 3 минуты показал 22-летнюю карьеру Венгера в клубе

15:27, 20 апреля 2018
Футбол
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Венгер провел в &quot;Арсенале&quot; 22 года / Global Look Press

Ролик публикуется на странице клуба в Twitter.

Ранее сегодня Венгер сообщил об уходе с должности галвного тренера команды после 22-летней карьеры.

Начиная с 1996 года он выиграл 3 титула чемпиона Англии, 7 Кубков Англии и 7 Суперкубков Англии - 17 трофеев.

На международной арене он никогда не выигрывал трофеев. Вместе с тем, в этом году команда дошла до полуфинала Лиги Европы, где сыграет с испанским "Атлетико" из Мадридом. 

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Теги: #Арсенал Лондон#Венгер уходит из Арсенала