Ребров узнал об отставке от украинского журналиста, до истечения срока действия контракта оставался месяц

Стали известны подробности увольнения украинского специалиста из саудовского клуба.

Украинский специалист Сергей Ребров узнал новость об увольнении из клуба "Аль-Ахли" (Джидда, Саудовская Аравия) от журналиста сайта Команда-1, но комментировать ситуацию пока не стал.

Контракт украинского тренера с аравийским клубом был подписан по схеме 1 + 1, и еще зимой в интервью порталу бывший наставник "Динамо" дал понять, что не горит желанием включать опцию на те самые «плюс один», сообщает Команда 1.

По имеющейся у издания информации, на днях в клубе окончательно убедились в намерениях тренера (там за год поменялось три президента), и, по всей видимости, решили сыграть на опережение, заявив об увольнении…

Свою главную задачу на посту тренера "Аль-Ахли" наставник не решил — его команда проиграла в чемпионской гонке одно очко "Аль-Хилялу".

Год назад "Аль-Ахли" отстал от первого места на 11 пунктов, но сути это, в общем-то, не меняет. В Лиге чемпионов аравийцы вышли в плей-офф, уверенно заняв первое место в группе.

Как сообщал УНИАН, вчера ФК "Аль-Ахли" посредством своего официального сайта сообщил, что украинский специалист Сергей Ребров больше не является главным тренером команды.

Таким образом, руководители клуба, не став дожидаться окончания срока контракта, приняли решение расторгнуть его в одностороннем порядке. Соглашение истекало в середине мая — сразу после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Новым тренером Аль-Ахли стал тунисец Фатхи Аль-Джабаль.