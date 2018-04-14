Онлайн-трансляция "Шахтер" - "Динамо": УПЛ, 27-й тур

В Харькове проходит матч грандов украинской Премьер-лиги.

Сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" проходит поединок 27-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге "Шахтер" - "Динамо".

В турнирной таблице команды разделяет не так много - всего 6 очков (у горняков - 63, у киевлян - 57). Однако учитывая близость финиша сезона, любой результат серьезно повлияет на расклад в чемпионской гонке.

В статусе явного фаворита находится "Шахтер", победа которого практически сведет к нулю шансы "Динамо" - 9-очковый отрыв за оставшиеся пять туров отыграть будет нереально. Команда Паулу Фонсеки в матчах УПЛ в 2018 году не только ни разу не проиграла и не потеряла ни одного очка, но пока и ни разу не пропустила.

"Динамо" при этом необходимо будет атаковать и полагаться на хорошую форму 20-летнего Виктора Цыганкова: правый полузащитник за последнее время превратился в настоящего лидера "Динамо". Во всех шести поединках Премьер-лиги, в которых он принял участие в этом году, Цыганков не уходил с поля без забитого мяча.

Обе команды имеют проблемы с составом. Если горняки Степаненко и Бутко успели восстановиться, то отсутствие Бернарда ослабит "Шахтер". То же самое можно сказать и про динамовца Шапаренко, у которого повреждение ключицы. Без него средняя линия "Динамо" много потеряет в креативности.

Матч "Шахтер" - "Динамо" начнется в Харькове в 17.00.

Добрый день!

Стали известны стартовые составы.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Хочолава, Бутко, Фред, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Феррейра.

Запасные: Шевченко, Ордец, Додо, Зубков, Коваленко, Дентиньо, Кайоде.

«Динамо»: Бойко, Пиварич, Бурда, Шабанов, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Вербич, Гармаш, Цыганков, Беседин.

Запасные: Рудько, Морозюк, Мораес, Гонсалес, Ротань, Миколенко, Мбокани.