"Шахтер" является явным фаворитом на котировках букмекеров в матче с "Динамо"

12:27, 14 апреля 2018
Футбол
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ФК &quot;Шахтер&quot;

Средний коэффициент ведущих контор вывел специализированный сайт BetExplorer. На победу "Шахтера" ставки принимаются с коэффициентом 1,56 к 1, на ничью - 3,76 к 1, а на победу "Динамо" - 5,21 к 1.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится сегодня в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 17.00. 

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Теги: #букмекеры#матч Шахтер - Динамо