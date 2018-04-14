"Шахтер" является явным фаворитом на котировках букмекеров в матче с "Динамо"

Букмекеры уверенно пророчат горнякам победу в украинском Классико.

Аналитики ведущих букмекерских контор мира считают донецкий "Шахтер" фаворитом в предстоящем матче 27-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против "Динамо".

Средний коэффициент ведущих контор вывел специализированный сайт BetExplorer. На победу "Шахтера" ставки принимаются с коэффициентом 1,56 к 1, на ничью - 3,76 к 1, а на победу "Динамо" - 5,21 к 1.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится сегодня в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 17.00.