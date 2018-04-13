Сборная Украины осенью проведет матч со сборной Италии

Поединок состоится 10 октября.

Сборная Украины по футболу 10 октября сыграет на выезде товарищеский матч против сборной Италии.

Об этом сообщил официальный сайт ФФУ.

О принципиальной договоренности между сторонами стало известно еще в начале марта, однако теперь поединок подтвержден официально.

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Город и стадион, на котором пройдет встреча, пока уточняются, но уже известно время ее начала — 21:45 по киевскому времени.

После этого команда Андрея Шевченко 16 октября примет сборную Чехии в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

Сборные Украины и Италии провели между собой 7 матчей, 6 из которых выиграли итальянцы, а еще один завершился вничью со счетом 0:0.

Последний раз команды встречались 29 марта 2011 года, когда Италия одержала победу в товарищеском матче со счетом 2:0.