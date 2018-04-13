Трофей Лиги чемпионов передан на хранение Киеву

Виталий Кличко отметил, что постарается сделать Киев спортивной столицей Европы.

По завершению процедуры жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов в штаб-квартире УЕФА в Ньоне генеральный секретарь организации Джорджо Маркетти торжественно передал Кубок чемпионов мэру Киева Виталию Кличко и послу финала в столице Украины Андрею Шевченко.

До решающего матча турнира, который состоится 26 мая на НСК "Олимпийский", главный трофей турнира Лиги чемпионов будет находиться в столице.

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Мэр города-хозяина решающего матча Виталий Кличко со сцены заявил, что надеется, что болельщикам понравится в Киеве, а он в свою очередь пытается делать город спортивной столицей Европы.

«Как мэр, я очень рад тому, что в 2018 году Киев стал столицей европейского футбола. Киев впервые примет финал Лиги чемпионов. Как мэр Киева я настроен сделать его спортивной столицей Европы. Мы очень сильно готовимся к этому матчу, чтобы все были довольны. Это особенный момент для нас. Верю, что все гости будут довольны тем, как мы будем их принимать. Киев – это красивый город, особенно летом, особенно в мае. Желаю всем хорошего времени у нас».

Напомним, сегодня Андрей Шевченко распределил четыре команды-полуфиналиста на две пары, сформировав полуфиналы главного европейского клубного турнира.