Роналду утешил Буффона после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов (видео)

Две легенды тепло пообщались после матча.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду тепло попрощался с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (1:3, 4:3 по сумме двух встреч).

Португалец встретил Буффона в микст-зоне, когда тот давал интервью журналистам. Роналду обнял итальянского голкипера и поцеловал его в щеку.

Как сообщал УНИАН, вчера «Ювентус» обыграл «Реал» со счетом 3:1, однако не сумел выйти в полуфинал Лиги чемпионов, поскольку первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу испанской команды. На 95-й минуте Буффон был удален, перед этим в ворота «Ювентуса» назначили пенальти, который реализовал Роналду.