Роналду утешил Буффона после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов (видео)

14:45, 12 апреля 2018
Футбол
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REUTERS

Португалец встретил Буффона в микст-зоне, когда тот давал интервью журналистам. Роналду обнял итальянского голкипера и поцеловал его в щеку.

Как сообщал УНИАН, вчера «Ювентус» обыграл «Реал» со счетом 3:1, однако не сумел выйти в полуфинал Лиги чемпионов, поскольку первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу испанской команды. На 95-й минуте Буффон был удален, перед этим в ворота «Ювентуса» назначили пенальти, который реализовал Роналду.

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Теги: #Криштиану Роналду#Джанлуиджи Буффон