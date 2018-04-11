Полузащитник "Динамо" Цыганков признан лучшим игроком чемпионата УПЛ в марте

Игрок столичного клуба набрал 46 процентов голосов.

По результатам голосования в проекте, организованном украинской Премьер-Лигой, лучшим игроком марта стал полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В голосовании принимали участие победители номинации «Лучший игрок тура» (в марте: 22 тур — Виктор Цыганков («Динамо»), 23 тур — Факундо Феррейра («Шахтер»), 24 тур — Виктор Цыганков («Динамо»), 25 тур — Николай Шапаренко («Динамо»), а также футболисты, которые, по мнению нашего экспертного совета, отличались стабильностью на протяжении мартовских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Хорхе Карраскаль («Карпаты»), Марлос («Шахтер»), Андрей Лунин («Заря»), Орест Кузык («Сталь»), Станислав Кулиш («Верес»).

После определения восьми номинантов болельщики и все желающие могли отдать голос за игрока, которого они считают лучшим в марте, на официальном сайте УПЛ.

Всего в голосовании приняло участие около 3300 поклонников футбола.

Результат их выбора такой:

Виктор Цыганков — 46 % голосов,

Хорхе Карраскаль — 31 %,

Николай Шапаренко — 10 %,

Станислав Кулиш — 5 %,

Марлос — 4 %.

Андрей Лунин — 3 %,

Факундо Феррейра — 1 %,

Орест Кузык — 0 %,