Женская сборная Украины уступила Дании в отборочном матче ЧМ-2019
23:35, 09 апреля 2018Футбол
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Матч завершился победой датчанок - 1:0.
Женская сборная Украины минимально уступила Дании / Футбол 24
Женская сборная Украины по футболу уступила в поединке квалификации чемпионата мира-2019 против Дании на выезде. Матч завершился победой датчанок - 1:0.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Большую часть поединка украинские девушки провели на своей половине поля, и на 78-й минуте таки пропустили гол.
После четырех матчей женская сборная Украины имеет в активе 7 очков и находится на 3-м месте в своей группе. Дания опережает украинок на два очка, а лидирует Швеция (12 очков).
Отбор ЧМ-2019, групповой этап
Дания – Украина – 1:0
Напомним, в предыдущем матче 5 апреля женская сборная Украины обыграла Хорватию.
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