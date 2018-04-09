Женская сборная Украины уступила Дании в отборочном матче ЧМ-2019

Матч завершился победой датчанок - 1:0.

Женская сборная Украины по футболу уступила в поединке квалификации чемпионата мира-2019 против Дании на выезде. Матч завершился победой датчанок - 1:0.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Большую часть поединка украинские девушки провели на своей половине поля, и на 78-й минуте таки пропустили гол.

После четырех матчей женская сборная Украины имеет в активе 7 очков и находится на 3-м месте в своей группе. Дания опережает украинок на два очка, а лидирует Швеция (12 очков).

Отбор ЧМ-2019, групповой этап

Дания – Украина – 1:0

Напомним, в предыдущем матче 5 апреля женская сборная Украины обыграла Хорватию.