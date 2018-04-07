"Динамо" уверенно обыграло "Зарю" в матче Премьер-лиги

15:53, 07 апреля 2018
Футбол
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Артем Беседин / REUTERS

Игра завершилась со счетом 4:0, сообщает официальный сайт соревнований

Киевляне открыли счет на 13-й минуте, когда гол забил Никита Бурда. А в начале второго тайма игроки "Динамо" забили еще два гола. На 51-й минуте отличился Беньямин Вербич, а на 54-й - Артем Беседин.

Наконец, на 88-й минуте Виктор Цыганков добил мяч после массированной атаки киевлян в пустые ворота соперника.

Таким образом, киевляне сохранили отставание от донецкого "Шахтера" в 6 очков, не позволив сопернику увеличить перевес в турнирной таблице. 

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Теги: #Премьер-лига#Динамо - Заря