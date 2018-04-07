"Динамо" уверенно обыграло "Зарю" в матче Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 4:0.

В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского завершился матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" обыграло луганскую "Зарю".

Игра завершилась со счетом 4:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне открыли счет на 13-й минуте, когда гол забил Никита Бурда. А в начале второго тайма игроки "Динамо" забили еще два гола. На 51-й минуте отличился Беньямин Вербич, а на 54-й - Артем Беседин.

Наконец, на 88-й минуте Виктор Цыганков добил мяч после массированной атаки киевлян в пустые ворота соперника.

Таким образом, киевляне сохранили отставание от донецкого "Шахтера" в 6 очков, не позволив сопернику увеличить перевес в турнирной таблице.