Онлайн-видеотрансляция, "Динамо" - "Заря": премьер-лига, 26-й тур

13:51, 07 апреля 2018
Футбол
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&quot;Динамо&quot; принимает &quot;Зарю&quot; в центральном матче тура УПЛ / fcdynamo.kiev.ua

Встречаются команды, которые занимают 2-3 места в турнирной таблице, сообщает официальный сайт соревнований.

"Динамо" уверенно опережает соперника на 16 очков (54 против 38), в то же время киевляне отстают от лидера турнира донецкого "Шахтера" (60) и очки команде нужны не менее, чем сопернику, который лишь на чуть-чуть опережает "Верес" и "Мариуполь" - 33.

Матч "Динамо" - "Заря" начнется на стадионе "Динамо" в 14.00. 

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.

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Теги: #Премьер-лига#Динамо - Заря