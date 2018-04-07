Онлайн-видеотрансляция, "Динамо" - "Заря": премьер-лига, 26-й тур
13:51, 07 апреля 2018Футбол
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В Киеве проходит центральный матч тура УПЛ, в котором встречаются 2-3 команды турнирной таблицы лиги.
"Динамо" принимает "Зарю" в центральном матче тура УПЛ / fcdynamo.kiev.ua
Сегодня в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского проходит центральный матч 27-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" принимает луганскую "Зарю".
Встречаются команды, которые занимают 2-3 места в турнирной таблице, сообщает официальный сайт соревнований.
"Динамо" уверенно опережает соперника на 16 очков (54 против 38), в то же время киевляне отстают от лидера турнира донецкого "Шахтера" (60) и очки команде нужны не менее, чем сопернику, который лишь на чуть-чуть опережает "Верес" и "Мариуполь" - 33.
Матч "Динамо" - "Заря" начнется на стадионе "Динамо" в 14.00.
ТВ-трансляция - телеканал 2+2.
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