Онлайн-видеотрансляция, "Динамо" - "Заря": премьер-лига, 26-й тур

В Киеве проходит центральный матч тура УПЛ, в котором встречаются 2-3 команды турнирной таблицы лиги.

Сегодня в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского проходит центральный матч 27-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" принимает луганскую "Зарю".

Встречаются команды, которые занимают 2-3 места в турнирной таблице, сообщает официальный сайт соревнований.

"Динамо" уверенно опережает соперника на 16 очков (54 против 38), в то же время киевляне отстают от лидера турнира донецкого "Шахтера" (60) и очки команде нужны не менее, чем сопернику, который лишь на чуть-чуть опережает "Верес" и "Мариуполь" - 33.

Матч "Динамо" - "Заря" начнется на стадионе "Динамо" в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.