Британские СМИ просят фанатов "Арсенала" быть осторожными в Москве

Перед игрой "Арсенала" и ЦСКА футбол отошел на второй план.

Экс-футболист "Динамо" и сборной СССР Сергей Балтача, который на протяжении 30 лет живет в Великобритании, рассказал, что в Англии вокруг матчей между лондонским "Арсеналом" и российским ЦСКА больше разговоров о политике, чем о футболе.

Правительство Великобритании считает, что к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж, и его дочери, причастны российские спецслужбы.

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"Футбол отошел на второй план в связи с политической ситуацией. Очень много антироссийских настроений. О самом футболе говорят и пишут очень мало. Просят болельщиков "Арсенала" быть осторожными в Москве. Я не люблю говорить о политике, но ее много вокруг этого матча", - рассказал Балтача изданию "Спорт день за днем".

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и московским ЦСКА состоится сегодня в столице Великобритании, а ответная игра - через неделю в Москве.

Ранее, как сообщал УНИАН, власти Великобритании отказали в выдаче виз российским правоохранителям и в последний момент те не смогли выехать в Лондон.