Болельщики "Ливерпуля" перед матчем разбили автобус "Манчестер Сити"

По словам Гвардиолы, полиция знала, что может произойти, и должна была принять меры.

Болельщики "Ливерпуля" перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов разбили клубный автобус "Манчестер Сити". Об этом рассказал наставник команды гостей Хосеп Гвардиола, передает BBС.

«Полиция знала, что может произойти, и должна была принять меры, чтобы этого не случилось. Год назад подобное произошло в Дортмунде (из-за атаки на автобус «Боруссии» матч плей-офф Лиги чемпионов с «Монако» был перенесен. – УНИАН).

Читайте такжеСтолкновения во время матча "Мариуполь" - "Динамо" в Мариуполе (фоторепортаж)

Мы приехали сюда играть в футбол и не очень понимаем эту ситуацию. Автобус разбит, и я не ждал подобных вещей от такого престижного клуба, как "Ливерпуль". Впрочем, разумеется, это не клуб, а простые люди, один, два или три человека. Будем надеяться, что это не повторится», – сказал Гвардиола.

Напомним, Гвардиола остался разочарован поединком на стадионе "Энфилд", в котором его команда была разгромлена - 0:3.