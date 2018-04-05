Болельщики "Ливерпуля" перед матчем разбили автобус "Манчестер Сити"

13:45, 05 апреля 2018
Футбол
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Клубный автобус &quot;Манчестер Сити&quot; был атакован болельщиками &quot;Ливерпуля&quot; / REUTERS

Болельщики "Ливерпуля" перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов разбили клубный автобус "Манчестер Сити". Об этом рассказал наставник команды гостей Хосеп Гвардиола, передает BBС. 

«Полиция знала, что может произойти, и должна была принять меры, чтобы этого не случилось. Год назад подобное произошло в Дортмунде (из-за атаки на автобус «Боруссии» матч плей-офф Лиги чемпионов с «Монако» был перенесен. – УНИАН).

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Мы приехали сюда играть в футбол и не очень понимаем эту ситуацию. Автобус разбит, и я не ждал подобных вещей от такого престижного клуба, как "Ливерпуль". Впрочем, разумеется, это не клуб, а простые люди, один, два или три человека. Будем надеяться, что это не повторится», – сказал Гвардиола.

Напомним, Гвардиола остался разочарован поединком на стадионе "Энфилд", в котором его команда была разгромлена - 0:3. 

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Теги: #фанаты#Манчестер Сити#Хосеп Гвардиола