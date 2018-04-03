Один из ключевых игроков "Шахтера" Степаненко получил травму в матче с "Зарей"

Также тренируются по индивидуальной программе Иван Петряк и Виктор Коваленко.

Донецкий «Шахтер» начал подготовку к матчу 26-го тура украинской Премьер-лиги с ровенским «Вересом».

На тренировке, состоявшейся утром, 3 апреля, по индивидуальной программе работали Иван Петряк и Виктор Коваленко. В свою очередь, Тарас Степаненко, травмировавшийся в матче с луганчанами, тренировался под присмотром клубных реабилитологов, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Паулу Фонсека выстроил тренировку таким образом: футболисты, участвовавшие в поединке с «Зарей», занимались в общей группе примерно час, после чего отправились на восстановительные процедуры и массаж, остальные получили дополнительную нагрузку в виде беговых упражнений, а также двусторонней игры на половине поля.

Матч «Шахтер» - «Верес» состоится 7 апреля и начнется в 14:00 во Львове.