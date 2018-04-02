Ващук: матч "Шахтер" - "Динамо" - это изюминка чемпионата Украины с непредсказуемым результатом

Предугадать, как будут развиваться события на поле очень сложно, считает Ващук.

Экс-защитник киевского "Динамо" и сборной Украины поделился мнением относительно центрального матча весенней части сезона в чемпионате Украины "Шахтер" — "Динамо" в разговоре с Football.ua.

- Прежде всего, стоит отметить, что этот матч — визитная карточка украинского футбола. Это изюминка чемпионата Украины с непредсказуемым результатом. Такими матчами подогревается большой интерес. Как бы не складывалась турнирная таблица, всегда эти матчи показывают бескомпромиссную борьбу до последних минут. Предугадать, как будут развиваться события на поле очень сложно, - начал Ващук.

На вопрос о том, что в "Динамо" в этом сезоне очень хорошо себя проявляют молодые футболисты: Цыганков, Шапаренко, Шепелев и, в связи с этим, насколько им удастся себя проявить на фоне опытных бразильцев из "Шахтера" в центре поля, бывший игрок отметил: "Сложно прогнозировать, но хочу сказать, что чем больше таких игр молодежь проводит, тем раньше к ним придет стабильность. Мне сложно сказать, как молодежь проявит себя. Надеюсь, это получится реализовать настолько, чтобы матч получился ярким".

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А на замечание о том, что Цыганкова сейчас называют лидером нынешнего "Динамо" и соответствует ли Виктор такой регалии, заметил: "Мне игра Цыганкова импонирует. У него присутствует культура паса. Он умеет обыгрывать один в один, а его предвидение ситуации на поле мне очень нравится. Как оно пойдет дальше — не знаю. Все зависит еще и от тех лавров, которые на него вешают. Выдержит ли он груз ответственности... Реально — он лидер сейчас и можно сказать, что через какое-то время можно будет говорить, что "сегодня Цыганков забьет". Думаю, забивать он будет часто".

На вопро о том, что в последнее время дома горняки дома проигрывали столичному клубу и о том, что фактор домашнего стадиона не помогает "Шахтеру", заметил:

- Вы знаете, "Шахтер" сегодня играет все время на выезде, а живет команда в Киеве. Их дом уже там, где они играют. Я бы не ориентировался на то, что эта ситуация на руку "Динамо" или другим соперникам. Посмотрим на характер игры. А еще, многое зависит от поддержки болельщиков. Яркая поддержка болельщиков формирует состояние, при котором теплее играть в атмосферном смысле. От этого хочется проявить свои лучшие качества, поэтому, здесь роль играет не стадион, а именно болельщики.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет на ОСК "Металлист" в Харькове 14 апреля. Билеты на игру уже поступили в продажу, а в мобильном приложении ФК "Шахтер" их можно приобрести со скидкой 20 процентов.